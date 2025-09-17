ua en ru
В Латвии разоблачили шпиона, который передавал России данные о военных объектах

Латвия, Среда 17 сентября 2025 12:20
UA EN RU
В Латвии разоблачили шпиона, который передавал России данные о военных объектах Фото: в Латвии задержали шпиона РФ (facebook.com/Latvijas.drosibas.dienests)
Автор: Савченко Юлія

В Риге арестован мужчина, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Служба государственной безопасности Латвии сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его задержали еще 27 августа и сейчас против него начат уголовный процесс за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке.

По данным СГБ, мужчина передавал российской разведке сведения о:

  • расположении и планировании военных объектов;

  • системах безопасности и строительстве новых объектов;

  • обучении военнослужащих;

  • присутствии солдат других стран НАТО на территории Латвии.

Спецслужбы считают, что информация могла быть использована против безопасности Латвии и других стран Балтии.

СГБ провела следственные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с задержанным. Во время обысков были изъяты носители данных и документы, которые сейчас проходят детальное исследование.

На время расследования подозреваемому избран арест.

Напомним, в Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Кроме этого, власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, которые поддерживают контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.

По данным ГУР, поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.

