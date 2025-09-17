В Латвии разоблачили шпиона, который передавал России данные о военных объектах
В Риге арестован мужчина, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Служба государственной безопасности Латвии сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его задержали еще 27 августа и сейчас против него начат уголовный процесс за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке.
По данным СГБ, мужчина передавал российской разведке сведения о:
-
расположении и планировании военных объектов;
-
системах безопасности и строительстве новых объектов;
-
обучении военнослужащих;
-
присутствии солдат других стран НАТО на территории Латвии.
Спецслужбы считают, что информация могла быть использована против безопасности Латвии и других стран Балтии.
СГБ провела следственные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с задержанным. Во время обысков были изъяты носители данных и документы, которые сейчас проходят детальное исследование.
На время расследования подозреваемому избран арест.
Напомним, в Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.
Кроме этого, власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, которые поддерживают контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.
По данным ГУР, поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.