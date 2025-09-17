В Латвии разоблачили шпиона, который передавал России данные о военных объектах

В Риге арестован мужчина, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Служба государственной безопасности Латвии сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его задержали еще 27 августа и сейчас против него начат уголовный процесс за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке.

По данным СГБ, мужчина передавал российской разведке сведения о:

расположении и планировании военных объектов;

системах безопасности и строительстве новых объектов;

обучении военнослужащих;

присутствии солдат других стран НАТО на территории Латвии.

Спецслужбы считают, что информация могла быть использована против безопасности Латвии и других стран Балтии.

СГБ провела следственные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с задержанным. Во время обысков были изъяты носители данных и документы, которые сейчас проходят детальное исследование.

На время расследования подозреваемому избран арест.