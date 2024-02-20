Естонія викрила гібридну операцію РФ, затримано 10 осіб. Об'єктом атаки був глава МВС

Естонія успішно викрила гібридну операцію російських спецслужб, у рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас і Поліцію безпеки .

Заява Каллас

"Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території", - пише прем'єр.

За її словами, в Естонії знають, що Кремль націлений на всі їхні демократичні суспільства.

"Наша відповідь: бути відкритими і розкривати їхні методи. Так ми зможемо стримувати шкідливі дії та зробимо нас стійкими", - додала вона.

Що відомо про операцію РФ

Поліція безпеки виявила підозрюваних у псуванні легкових автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса і журналіста порталу Delfi Андрія Шумакова.

Загалом у рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб. Поліція вважає, що вони діяли за дорученням російських спецслужб.

"З грудня по лютий поліція затримала 10 осіб, яких підозрюють у вчиненні дій за дорученням російських спецслужб. Серед підозрюваних є й ті, хто завдав пошкоджень машинам міністра та журналіста", - повідомила у вівторок державна прокуратура.

Кількість підозрюваних може збільшитися

За словами держпрокурора Трійну Олев, серед затриманих є громадяни Естонії, громадяни РФ і особи з подвійним громадянством. Олев зазначила, що підозрювані отримували гроші за свої діяння.

"Суми були не настільки значними, але гроші точно були одним із мотивів", - наголосив на прес-конференції гендиректор поліції Марго Паллосон.

Згідно з підозрою, затримані знали, що діють за дорученням російських спецслужб.

"Здебільшого вербували через групу в соцмережах, але були серед затриманих і жителі Росії, яких завербували в РФ. Були замовлення на конкретні пам'ятники. Частині планів ми запобігли, були в цих людей наміри розбити ще кілька автомобілів. Велика частина затриманих була і раніше знайома поліції. Не виключаємо, що кількість підозрюваних може збільшитися", - додав Паллосон.

Що було метою операції

Згідно із заявою держпрокуратури, дані, зібрані до теперішнього моменту під час розслідування кримінальної справи, свідчать про те, що російські спецслужби координували гібридну операцію проти безпеки Естонії за участю затриманих на сьогоднішній день підозрюваних.

"Наскільки відомо Поліції безпеки, метою цієї операції було посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві", - додали в прокуратурі.

За версією слідства, у підозрюваних, які діяли за завданням російських спецслужб, були різні ролі. Деякі збирали інформацію для підготовки правопорушень, а деякі були виконавцями.

Серед іншого їм, як запевняють естонські правоохоронці, було доручено розбити машини міністра внутрішніх справ і журналіста Delfi, а також осквернити меморіали.

Пошкодження автомобілів

На початку грудня 2023 року було розбито скло автомобіля міністра внутрішніх справ, голови Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметса.

За повідомленням поліції, у Таллінні було пошкоджено ще два автомобілі. Один із них належав головному редактору порталу Delfi російською мовою Андрію Шумакову.

Російські шпигуни в країнах Європи

Нещодавно у Європейському парламенті ініціювали початок перевірки викладених раніше фактів щодо можливої співпраці депутатки Тетяни Жданок із Федеральною службою безпеки Росії.

Також співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, який діяв на замовлення російських спецслужб.