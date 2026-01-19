ua en ru
В Латвии разоблачили сеть шпионов РФ, передававших данные о военной технике и украинцах

Латвия, Понедельник 19 января 2026 13:45
В Латвии разоблачили сеть шпионов РФ, передававших данные о военной технике и украинцах
Автор: Наталья Кава

В Латвии задержали по меньшей мере трех человек, связанных с группировкой "Антифашисты Прибалтики", которая создала сеть информаторов для передачи российским спецслужбам данных о военной технике, украинцах и сторонниках Украины в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Аресты произошли на основании документов, полученных организацией "Центр Досье" российского оппозиционера Михаила Ходорковского и переданных программе латвийского телеканала TV3 Nekā personīga.

Сбор данных и попытки проникновения на производство дронов

Согласно материалам расследования, участники группировки собирали информацию о передвижении военной техники, граждан с украинской символикой, а также о людях, которые финансово поддерживают Украину.

Кроме этого, они пытались проникнуть на предприятия по производству дронов в Латвии, устраиваясь на работу или выдавая себя за поставщиков и иностранных партнеров.

Передача персональных данных российским спецслужбам

Одним из фигурантов дела является охранник магазина Игорь Андреев. Он в течение длительного времени передавал российским спецслужбам персональные данные посетителей с проукраинской позицией и номера их автомобилей, полученные во время работы.

Координация через Telegram

Служба государственной безопасности Латвии ранее заявляла, что "Антифашисты Прибалтики" координировали свою деятельность через специально созданные Telegram-группы и действовали против национальной безопасности государства. Уголовное дело против группировки было открыто еще в ноябре 2022 года.

Кто уже под судом и кто сбежал

Сейчас под судом находятся двое участников группировки - Татьяна Андриец и Александр Жгун. Еще несколько фигурантов, в частности Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуль и Станислав Букайнс, сбежали в Россию или Беларусь.

Цель - дестабилизация Латвии

Прокурор Зане Лодзиня подчеркнула, что главной задачей группировки было формирование круга нелояльных Латвии лиц. В дальнейшем их планировали использовать для дестабилизации ситуации, организации беспорядков и действий против демократии, должностных лиц и проукраински настроенных граждан.

Служба государственной безопасности Латвии официально подтвердила начало уголовного процесса по статье о шпионаже. За руководство преступной организацией и участие в ее деятельности подозреваемым грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Дела о шпионаже в пользу РФ

Напомним, в Брюсселе правоохранители задержали офицера местной полиции, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу Китая и, вероятно, России.

По имеющимся данным, он имел доступ к международной дипломатической среде в бельгийской столице, что позволяло получать чувствительную информацию. Подразделение, в котором служил офицер, отвечало за безопасность районов вблизи институтов Европейского Союза.

Кроме того, ранее сообщалось о вербовке Россией подростков в Нидерландах. Полиция задержала двух 17-летних юношей, которых подозревают в сборе разведывательных данных в Гааге по заказу пророссийского хакера. По версии прокуратуры, один из них в августе совершал обход вблизи зданий Европола, Евроюста и посольства Канады со специальным устройством для обнаружения сетей и возможного перехвата данных. С

лидство считает, что подростки могли действовать в интересах российской разведки, поддерживая связь через Telegram.

