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Новий прем'єр Латвії планує розірвати торгівлю з РФ, але є нюанс

08:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Чому глава уряду Латвії має намір припинити торгувати з РФ?
aimg Едуард Ткач
Новий прем'єр Латвії планує розірвати торгівлю з РФ, але є нюанс Фото: Андріс Кулберс (facebook.com/andris.kulbergs)
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Новопризначений прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулберс заявив, що доручить главі МЗС Байбі Бреже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією. Однак він додав, що в окремих галузях можуть бути винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

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Після засідання уряду Кулберс поспілкувався з пресою і сказав, що, як і раніше, наполягає на тому, що ділові зв'язки з РФ підтримувати не потрібно. За його словами, це непотрібна залежність, яка "тільки погіршує ситуацію".

У зв'язку з цим він анонсував, що доручить главі МЗС знайти рішення цього питання, однак таке рішення потрібно буде узгодити ще й з ЄС, оскільки Латвія насамперед перебуває в торговельному співтоваристві Євросоюзу.

При цьому чиновник уточнив, що у фармацевтичній галузі ситуація не є такою однозначною. Він пояснив, що підприємства цієї галузі не зможуть швидко перекваліфікуватися. Проблема в тому, що процес сертифікації в інших країнах досить тривалий.

"Я знаю, що у них є план, вони скорочують (обсяги - ред.), але це не можна зробити за один день", - заявив Кулберс.

Також він додав, що підприємства з цієї галузі мають хімічні та біологічні знання, включно з виробничими потужностями, які можуть бути важливими для країни у сфері оборони в критичній ситуації.

"Ці можливості необхідно зберегти", - резюмував він, анонсувавши, що планує зустрітися і обговорити ці питання з підприємствами фармацевтичної галузі.

Згідно з публікацією Delfi, за перший квартал 2026 року Латвія експортувала в РФ товари на загальну суму 244,15 млн євро, а імпортувала з країни-агресора - на 10,51 млн євро.

Торгівля з РФ

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Ризький міський суд у Латвії оштрафував підприємця на 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС. З'ясувалося, що він намагався експортувати в Росію захисні реле для трансформаторів вартістю понад 161 тисячу євро.

Також у квітні Bloomberg опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що країни Балтії - Естонія, Латвія і Литва - остаточно розірвали економічні зв'язки з Росією. Крім того, вони закликали Європу не повертаються до нормалізації відносин із Москвою.

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