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У Латвії проведуть перші повномасштабні навчання НАТО

Вівторок 29 жовтня 2024 19:06
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У Латвії проведуть перші повномасштабні навчання НАТО Ілюстративне фото: у Латвії проведуть перші повномасштабні навчання НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Латвії відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО. Вони відбудуться з 1 по 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відомо, що у навчаннях Resolute Warrior 2024, під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО Північ, візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників. Їх завдання - продемонструвати здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.

"Навчання розгорнутої в Латвії багатонаціональної бригади НАТО - це чіткий і недвозначний доказ присутності союзників у Балтійському регіоні та їхньої готовності у разі потреби захищати Латвію разом із НЗС", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Навчання Resolute Warrior 2024 демонструють здатність багатонаціональної бригади НАТО в Латвії швидко розгортати сили, підтримувати командування, управління, зв'язок та інтегрувати всі підпорядковані й підтримуючі підрозділи.

17 жовтня багатонаціональна бойова група НАТО в Латвії під командуванням Канади, раніше керована механізованою піхотною бригадою сухопутних військ, була передана під командування багатонаціональної бригади НАТО.

Зараз бригада об'єднує військових з 13 країн НАТО: Албанії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Чорногорії, Північної Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Відповідний лист вони направили до ЄС.

Також нещодавно Варшава оголосила про будівництво сучасних фортифікацій на своєму східному кордоні.

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