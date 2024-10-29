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В Латвии проведут первые полномасштабные учения НАТО

Вторник 29 октября 2024 19:06
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В Латвии проведут первые полномасштабные учения НАТО Иллюстративное фото: в Латвии проведут первые полномасштабные учения НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Латвии пройдут первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО. Они пройдут с 1 по 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Известно, что в учениях Resolute Warrior 2024, под руководством многонациональной дивизии НАТО Север, примут участие более 3500 солдат союзников. Их задача – продемонстрировать способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения.

"Обучение развернутой в Латвии многонациональной бригады НАТО - это четкое и недвусмысленное доказательство присутствия союзников в Балтийском регионе и их готовности в случае необходимости защищать Латвию вместе с НВС", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Обучение Resolute Warrior 2024 демонстрирует способность многонациональной бригады НАТО в Латвии быстро развертывать силы, поддерживать командование, управление, связь и интегрировать все подчиненные и поддерживающие подразделения.

17 октября многонациональная боевая группа НАТО в Латвии под командованием Канады, ранее управляемая механизированной пехотной бригадой сухопутных войск, была передана под командование многонациональной бригады НАТО.

В настоящее время бригада объединяет военных из 13 стран НАТО: Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша и Балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС.

Также недавно Варшава объявила о строительстве современных фортификаций на своей восточной границе.

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