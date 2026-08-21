У Латвії почали публікувати списки компаній, які торгують із РФ та Білоруссю

Як пише видання, до цього моменту така інформація не була загальнодоступною, оскільки дані, які зберігаються у податковій, підлягали обмеженням конфіденційності.

Проте 18 червня Сейм Латвії вніс поправки до закону про підтримку цивільного населення в Україні. Згідно з цими змінами, ДСП доручено підготувати та подати дані ЦП, а ЦП - опублікувати на своєму сайті список комерційних компаній, які експортують товари до Росії або Білорусі або імпортують їх звідти.

У пояснювальній записці сказано, що зміни необхідні для підтримки українського суспільства у боротьбі проти країни агресора, а також для того, щоб не допускати наповнення бюджетів держав-агресорів.

Так, виходячи з даних за липень, до списку потрапило близько 170 компаній, включаючи "Гріндекс", Лаума Феббіс", хімічний завод "Біоларс" в Олені, "Ольфа" та інші.

Деякі компанії вже встигли відреагувати на це. Зокрема, у "Гріндекс" заявили, що зміни експортних напрямів уже розпочалися, проте у галузі фармацевтики це довгостроковий процес.