Гібридна війна Росії проти Європи вже розпочалася, - президент Латвії

Росія вже розпочала гібридну війну проти країн ЄС, намагаючись залякати держави, які підтримують Україну. Наразі західні спецслужби розслідують низку диверсій, замахів, підпалів та провокацій.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Латвійський лідер наголосив, що ворожі операції відбуваються вже сьогодні, а не є загрозою віддаленого майбутнього.

"Це не те, що почнеться колись у майбутньому. Це відбувається зараз", - підкреслив Рінкевичс.

За даними розвідки, російські спецслужби готують нові диверсії проти критичної інфраструктури, а також атаки під "чужим прапором" у країнах Балтії та Польщі. Зокрема, у Латвії наразі розслідують нещодавню пожежу на складі благодійної організації, яка збирала допомогу для України.

"Також триває активне розслідування цілої низки інших справ, таких як саботаж, різні види провокацій та шпигунство", - зазначив президент Латвії.

Загалом у Європі фіксують зростання кількості замахів, підпалів та випадків виявлення підозрілих безпілотників поблизу важливих об'єктів.

Посилення кордону та готовність НАТО

Через зростання загрози та гібридного тиску у вигляді нелегальної міграції з території Білорусі Латвія суттєво посилила охорону державного кордону. Уряд залучив додатковий персонал, а також розгорнув безпілотники, гелікоптери та спеціальні сенсори.

"Наразі ми виходимо з того, що маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Ми дуже, дуже уважно разом із нашими союзниками по НАТО стежимо за тим, що відбувається за межами наших кордонів", - підсумував Рінкевичс.