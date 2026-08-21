В Латвии начали публиковать списки компаний, которые торгуют с РФ и Беларусью

Как пишет издание, до этого момента такая информация не была общедоступной, так как данные, которая хранятся в налоговой, подлежали ограничениям конфиденциальности.

Однако 18 июня Сейм Латвии внес поправки в закон о поддержке гражданского населения в Украине. Согласно этим изменениям, ГСН поручено подготовить и представить данные ЦБ, а ЦБ - опубликовать на своем сайте список коммерческих компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их оттуда.

В пояснительной записке сказано, что изменения необходимы для поддержки украинского общества в борьбе против страны агрессора, а также для того, чтобы не допускать наполнение бюджетов государств-агрессоров.

Так, исходя из данных за июль, в список попали около 170 компаний, включая "Гриндекс", Лаума Фэббис", химический завод "Биоларс" в Олене, "Ольфа" и другие.

Некоторые компании уже успели отреагировать на это. В частности, в "Гриндекс" заявили, что изменения экспортных направлений уже начались, однако в отрасли фармацевтики это долгосрочный процесс.