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У Латвії почали публікувати списки компаній, які торгують із РФ та Білоруссю

04:30 21.08.2026 Пт
2 хв
Скільки компаній потрапило до першого списку?
aimg Едуард Ткач
У Латвії почали публікувати списки компаній, які торгують із РФ та Білоруссю Фото: мета - не допустити наповнення бюджетів РФ та Білорусі (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У четвер, 20 серпня, Центральне статичне бюро почало публікувати список підприємств, зареєстрованих у Латвії, що експортують товари до РФ чи Білорусі, або імпортують товари з цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Як пише видання, до цього моменту така інформація не була загальнодоступною, оскільки дані, які зберігаються у податковій, підлягали обмеженням конфіденційності.

Проте 18 червня Сейм Латвії вніс поправки до закону про підтримку цивільного населення в Україні. Згідно з цими змінами, ДСП доручено підготувати та подати дані ЦП, а ЦП - опублікувати на своєму сайті список комерційних компаній, які експортують товари до Росії або Білорусі або імпортують їх звідти.

У пояснювальній записці сказано, що зміни необхідні для підтримки українського суспільства у боротьбі проти країни агресора, а також для того, щоб не допускати наповнення бюджетів держав-агресорів.

Так, виходячи з даних за липень, до списку потрапило близько 170 компаній, включаючи "Гріндекс", Лаума Феббіс", хімічний завод "Біоларс" в Олені, "Ольфа" та інші.

Деякі компанії вже встигли відреагувати на це. Зокрема, у "Гріндекс" заявили, що зміни експортних напрямів уже розпочалися, проте у галузі фармацевтики це довгостроковий процес.

Що ще відомо

Нагадаємо, у червні новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулберс заявляв, що доручить главі МЗС Байбі Бреже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт із Росією. При цьому він зазначав, що в окремих галузях можуть бути винятки.

Також ми писали, що за словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, Росія вже розпочала гібридну війну проти країн Євросоюзу, щоб залякати держави, які підтримують Україну.

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