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В Латвии начали публиковать списки компаний, которые торгуют с РФ и Беларусью

04:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Сколько компаний попали в первый список?
aimg Эдуард Ткач
В Латвии начали публиковать списки компаний, которые торгуют с РФ и Беларусью Фото: цель - не допустить наполнение бюджетов РФ и Беларуси (Getty Images)
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В четверг, 20 августа, Центральное статическое бюро начала публиковать список предприятий, зарегистрированных в Латвии, которые экспортируют товары в РФ или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Как пишет издание, до этого момента такая информация не была общедоступной, так как данные, которая хранятся в налоговой, подлежали ограничениям конфиденциальности.

Однако 18 июня Сейм Латвии внес поправки в закон о поддержке гражданского населения в Украине. Согласно этим изменениям, ГСН поручено подготовить и представить данные ЦБ, а ЦБ - опубликовать на своем сайте список коммерческих компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их оттуда.

В пояснительной записке сказано, что изменения необходимы для поддержки украинского общества в борьбе против страны агрессора, а также для того, чтобы не допускать наполнение бюджетов государств-агрессоров.

Так, исходя из данных за июль, в список попали около 170 компаний, включая "Гриндекс", Лаума Фэббис", химический завод "Биоларс" в Олене, "Ольфа" и другие.

Некоторые компании уже успели отреагировать на это. В частности, в "Гриндекс" заявили, что изменения экспортных направлений уже начались, однако в отрасли фармацевтики это долгосрочный процесс.

Что еще известно

Напомним, в июне новый премьер-министр Латвии Андрис Кулберс заявлял, что поручит главе МИД Байбе Бреже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. При этом он отмечал, что в отдельных отраслях могут быть исключения.

Также мы писали, что по словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, Россия уже начала гибридную войну против стран Евросоюза, чтобы запугать государства, которые поддерживают Украину.

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