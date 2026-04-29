В Латвії оштрафували бізнесмена за експорт санкційного обладнання в Росію

Ризький міський суд оштрафував підприємця на 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС. Він намагався експортувати до Росії захисні реле для трансформаторів вартістю понад 161 тисячу євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi Латвія.
Що намагалися вивезти
Виконуючи замовлення зареєстрованої в Росії фірми, підприємець намагався експортувати газові реле Бухгольца та контрольні реле для захисту трансформаторів. Загальна вартість товару - 161 352 євро.
У січні 2023 року він звернувся до митного брокера з проханням оформити експортну декларацію. Брокер прийняв замовлення і подав декларацію до митного пункту Ризького вільного порту - не перевіривши, чи підпадає товар під санкційні обмеження.
Як зупинили
Митники Ризького вільного порту відмовили у випуску товару, встановивши, що реле підпадають під санкційну заборону на експорт до Росії. Експорт не відбувся з незалежних від обвинуваченого причин.
Покарання для всіх учасників
Штраф для підприємця - 10 140 євро - узгоджений між прокуратурою та обвинуваченим і затверджений судом. Окрім цього, компанія, в інтересах якої здійснювалася спроба порушення санкцій, ліквідована. З митного брокера, який не перевірив санкційний статус товару, стягнуто 17 940 євро. Розслідування провела Податково-митна поліція Латвії.
