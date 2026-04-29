В Латвії оштрафували бізнесмена за експорт санкційного обладнання в Росію

Що намагалися вивезти

Виконуючи замовлення зареєстрованої в Росії фірми, підприємець намагався експортувати газові реле Бухгольца та контрольні реле для захисту трансформаторів. Загальна вартість товару - 161 352 євро.

У січні 2023 року він звернувся до митного брокера з проханням оформити експортну декларацію. Брокер прийняв замовлення і подав декларацію до митного пункту Ризького вільного порту - не перевіривши, чи підпадає товар під санкційні обмеження.

Як зупинили

Митники Ризького вільного порту відмовили у випуску товару, встановивши, що реле підпадають під санкційну заборону на експорт до Росії. Експорт не відбувся з незалежних від обвинуваченого причин.

Покарання для всіх учасників

Штраф для підприємця - 10 140 євро - узгоджений між прокуратурою та обвинуваченим і затверджений судом. Окрім цього, компанія, в інтересах якої здійснювалася спроба порушення санкцій, ліквідована. З митного брокера, який не перевірив санкційний статус товару, стягнуто 17 940 євро. Розслідування провела Податково-митна поліція Латвії.