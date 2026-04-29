В Латвии оштрафовали бизнесмена за экспорт санкционного оборудования в Россию

Рижский городской суд оштрафовал предпринимателя на 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС. Он пытался экспортировать в Россию защитные реле для трансформаторов стоимостью более 161 тысячи евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi Латвия.
Что пытались вывезти
Выполняя заказ зарегистрированной в России фирмы, предприниматель пытался экспортировать газовые реле Бухгольца и контрольные реле для защиты трансформаторов. Общая стоимость товара - 161 352 евро.
В январе 2023 года он обратился к таможенному брокеру с просьбой оформить экспортную декларацию. Брокер принял заказ и подал декларацию в таможенный пункт Рижского свободного порта - не проверив, подпадает ли товар под санкционные ограничения.
Как остановили
Таможенники Рижского свободного порта отказали в выпуске товара, установив, что реле подпадают под санкционный запрет на экспорт в Россию. Экспорт не состоялся по независящим от обвиняемого причинам.
Наказание для всех участников
Штраф для предпринимателя - 10 140 евро - согласован между прокуратурой и обвиняемым и утвержден судом. Кроме этого, компания, в интересах которой осуществлялась попытка нарушения санкций, ликвидирована. С таможенного брокера, который не проверил санкционный статус товара, взыскано 17 940 евро. Расследование провела Налогово-таможенная полиция Латвии.
