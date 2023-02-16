У Латвії дозволили передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв авто

Уряд Латвії в остаточному читанні підтримав поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безоплатно передати транспортні засоби, які належать державі, у власність уряду України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.