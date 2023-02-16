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У Латвії дозволили передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв авто

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Латвія, Четвер 16 лютого 2023 22:04
У Латвії дозволили передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв авто Фото: у Латвії дозволили передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв авто (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Уряд Латвії в остаточному читанні підтримав поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безоплатно передати транспортні засоби, які належать державі, у власність уряду України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відомо, що безпосереднє рішення передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме латвійський уряд. А сам процес буде організовано через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу.

"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді Латвії хочуть внести правки до законодавства та безкоштовно передавати Україні конфісковані в країні автомобілі.

Нагадаємо, що Служба держбезпеки Латвії оцінюють підстави для позбавлення латвійського громадянства російського мільярдера Петра Авена.

Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із Росією та Білоруссю, якщо на момент їх проведення агресія в Україні продовжуватиметься.

Латвія має план дій у разі, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.

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