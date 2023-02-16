В Латвии разрешили передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей авто

Правительство Латвии в окончательном чтении поддержало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездно передать принадлежащие государству транспортные средства в собственность правительства Украины.

Известно, что непосредственное решение передачу принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать латвийское правительство. Сам же процесс будет организован через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил глава Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращение коррупции Раймонд Бергманис.