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В Латвии разрешили передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей авто

Новина українською →
Латвия, Четверг 16 февраля 2023 22:04
В Латвии разрешили передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей авто Фото: в Латвии разрешили передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей авто (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Латвии в окончательном чтении поддержало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездно передать принадлежащие государству транспортные средства в собственность правительства Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Известно, что непосредственное решение передачу принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать латвийское правительство. Сам же процесс будет организован через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил глава Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращение коррупции Раймонд Бергманис.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве Латвии хотят внести поправки в законодательство и бесплатно передавать Украине конфискованные в стране автомобили.

Напомним, что Служба ГБ Латвии оценивают основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена.

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с Россией и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.

У Латвии план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.

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