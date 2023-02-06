У Латвії шукають підстав для позбавлення громадянства мільярдера з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LETA .

Як повідомляється, оцінка триває вже деякий час, і зараз очікується висновок служб безпеки.

Підставою для позбавлення громадянства стали поправки до закону про позбавлення громадянства Латвії "осіб, які надавали будь-яку підтримку країнам та особам, які вчинили дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократичних держав".

Зазначено, що ще у 2022 році тодішній міністр юстиції Яніс Борданс закликав міністра внутрішніх справ Крістапа Еклонса не затягувати розгляд питання про позбавлення громадянства Авена, яке включено до списків осіб, які підпадають під міжнародні санкції за підтримку дій Росії проти України.

Авен отримав громадянство Латвії у 2016 році, а у 2012 році був нагороджений орденом Трьох зірок. Після вторгнення Росії в Україну орденський капітул ухвалив позбавити російського бізнесмена ордена.