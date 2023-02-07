В уряді Латвії пропонують безкоштовно передавати Україні конфісковані автомобілі

В уряді Латвії хочуть внести правки до законодавства та безкоштовно передавати Україні конфісковані в країні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директорк Служби державних доходів Латвії Ієви Яунземе, яку приводить Delfi.

За її словами, ця ініціатива належить міністру фінансів Латвії Арвілса Ашераденса.

У Латвії конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі, продають на організованих Службою держдоходів аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.

Тому Ашераденс пропонує внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за керування у нетверезому стані.