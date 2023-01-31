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Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із РФ та Білоруссю

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Латвія , Вівторок 31 січня 2023 18:17
Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із РФ та Білоруссю Фото: Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із РФ та Білоруссю (olympics.com)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із Росією та Білоруссю, якщо на момент їх проведення агресія в Україні продовжуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з Росії та Білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж матимуть змогу брати участь у таких Олімпійських іграх", - сказав президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер.

Латвія також радитиме своїм національним спортивним федераціям виходити на міжнародний рівень із закликом не дозволяти російським та білоруським спортсменам брати участь у кваліфікаційних турнірах Олімпійських ігор 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

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