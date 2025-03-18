ua en ru
Вт, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Латвія закриє декілька КПП на кордоні з Росією та Білоруссю

Вівторок 18 березня 2025 18:09
UA EN RU
Латвія закриє декілька КПП на кордоні з Росією та Білоруссю Ілюстративне фото: українській військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Латвія закриє для пішоходів три прикордонні переходи: "Гребнево" і "Терехово" - на кордоні з Росією, "Патернієкі" - на кордоні з Білоруссю. Заборона почне діяти з 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що у даних пунктах пропуску перетнути кордон можна буде тільки на автомобілях. Скільки триватимуть обмеження, наразі невідомо.

Причиною закриття КПП є геополітична ситуація у зв'язку з триваючим російським вторгненням в Україну.

"Розв'язана Росією і відкрито підтримувана Білоруссю війна проти України розглядається як фактор ризику і можлива мотивація для Росії і Білорусі продовжувати спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні з Латвією", - заявили в МВС Латвії.

"Терехово" і "Гребнево" - єдині працюючі прикордонні пункти на кордоні Латвії з Росією.

Ставлення Латвії та Росії

Варто нагадати, що уряд Латвії з самого початку повномасштабного вторгнення засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.

Раніше посол Латвії в Україні Ілгварс Клява говорила, що хоча Рига не на 100% готова до можливого вторгнення з боку Росії, як член НАТО вона зараз захищена краще, ніж будь-коли.

Днями ми писали, що у Латвії планують частково закрити КПП "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти напливу мігрантів. Влада країни вживає заходів для посилення безпеки на кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я