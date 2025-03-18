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Латвия закроет несколько КПП на границе с Россией и Беларусью

Вторник 18 марта 2025 18:09
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Латвия закроет несколько КПП на границе с Россией и Беларусью Иллюстративное фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Латвия закроет для пешеходов три пограничных перехода: "Гребнево" и "Терехово" - на границе с Россией, "Патерниеки" - на границе с Беларусью. Запрет начнет действовать с 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что в данных пунктах пропуска пересечь границу можно будет только на автомобилях. Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно.

Причиной закрытия КПП является геополитическая ситуация в связи с продолжающимся российским вторжением в Украину.

"Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины рассматривается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией", - заявили в МВД Латвии.

"Терехово" и "Гребнево" - единственные работающие пограничные пункты на границе Латвии с Россией.

Отношение Латвии и России

Стоит напомнить, что правительство Латвии с самого начала полномасштабного вторжения осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.

Ранее посол Латвии в Украине Илгварс Клява говорила, что хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.

На днях мы писали, что в Латвии планируют частично закрыть КПП "Патерниеки" на границе с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв мигрантов. Власти страны принимают меры для усиления безопасности на границе.

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