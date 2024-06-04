"Захищені як ніколи раніше". Посол Латвії розповів, чи готова країна до вторгнення РФ

Сьогодні як член НАТО Латвія у військовому відношенні захищена як ніколи раніше. Водночас вона не готова до ризику вторгнення з боку Російської Федерацією на усі 100%.

Про це розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами посла, Латвія не вважає, що ризик вторгнення з боку Росії є дуже високим. Водночас країна як член НАТО постійно співпрацює зі своїми союзниками та вкладає у захист й війська значні ресурси.

"Справа в тому, що це процес. Не можна казати, що ми готові на 100%. Жодна країна у світі не готова. Завжди є технологічні вдосконалення, зміни на сучасному полі бою, зміни у військовій тактиці, техніці, технологіях тощо", - додав Клява.

Водночас будучи членом Північноатлантичного альянсу, Латвія робить усе можливе, щоб мінімізувати будь-яку загрозу.

"І це саме те, що ми робимо. І частиною цієї підготовки є інформування суспільства про те, що необхідно робити, щоб уникнути воєнного конфлікту. Або якщо таке станеться, то бути готовими як індивіди, як члени суспільства діяти відповідно до тієї ситуації, яка створюється, чи то військове протистояння, чи якісь гібридні погрози", - відзначив посол.

Коментуючи сховища й буклети, Клява додав, що це є елементами підготовки латвійського суспільства фізично, а також психологічно до відповідного розвитку сценарію.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер стверджував, що Захід повинен бути готовий до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Також цієї зими Латвія ввела обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб стримати Росію від вторгнення до країн Заходу.