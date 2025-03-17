Латвія хоче закрити КПП на кордоні з Білоруссю через велику кількість мігрантів

У Латвії планують частково закрити КПП "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти напливу мігрантів. Влада країни вживає заходів для посилення безпеки на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM+.

Як пише видання, державна прикордонна служба Латвії звернеться до уряду з проханням тимчасово частково закрити пункт, дозволивши в'їзд тільки автомобілям.

За словами начальника Держприкордонохорони Гунтіса Пуятса, КПП було закрито ще минулого тижня через наближення людей, схожих на іноземців, які хотіли незаконно перетнути кордон. Також до латвійського кордону прибули чотири іммігранти. Він підозрює, що потік мігрантів може бути ще більшим.

Тоді, для того, щоб запобігти можливій ескалації подій, пункт пропуску закрили. Близько опівночі в неділю прикордонний пункт відновив роботу.

Начальник Держприкордонохорони Латвії визнав, що пункт пропуску "Патернієкі" може бути закритий повністю, але наразі можливе його часткове закриття.

Ймовірно, пункт можуть закрити на шість місяців, а у випадку, якщо потік порушників стане критичним, пункт можуть закрити на зовсім.

Пуятс зауважив, що це перший випадок, коли будь-який прикордонний пункт було закрито негайно.

"Наразі дуже велика кількість порушників прямує в бік Польщі. Ми не виключаємо, що в якийсь момент ці потоки можуть бути перенаправлені в Латвію", - сказав він.

Ставлення Латвії та Росії

Нагадаємо, уряд Латвії рішуче засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.