Латвія виділить 5 млн євро до кінця року на закупівлю дронів для України

Як пише видання, влада Латвії має намір переспрямувати 5 млн євро з бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії на 2025 рік, яка передбачала внесок країни в Європейський мирний механізм.

"Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України та сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення", - ідеться в публікації.

У МЗС Латвії пояснили, що такий перерозподіл став можливим через блокування Угорщиною рішення про військову допомогу Україні через Європейський мирний механізм. Унаслідок цього заплановані латвійські внески на 2025 рік не було використано в повному обсязі, а невикористана частина перерозподіляється в межах коштів, передбачених державним бюджетом