Латвія виділить 5 млн євро до кінця року на закупівлю дронів для України

Фото: рішення ухвалили через блокування Угорщини виділити допомогу в інший спосіб (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Депутати Сейму Латвії підтримали рішення перерозподілити 5 млн євро, щоб закупити дрони для підтримки України у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як пише видання, влада Латвії має намір переспрямувати 5 млн євро з бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії на 2025 рік, яка передбачала внесок країни в Європейський мирний механізм.

"Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України та сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення", - ідеться в публікації.

У МЗС Латвії пояснили, що такий перерозподіл став можливим через блокування Угорщиною рішення про військову допомогу Україні через Європейський мирний механізм. Унаслідок цього заплановані латвійські внески на 2025 рік не було використано в повному обсязі, а невикористана частина перерозподіляється в межах коштів, передбачених державним бюджетом

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, у вересні Латвія затвердила виділення 5 млн євро на підтримку України через програму PURL. Ідеться про ініціативу НАТО та США, спрямовану на гарантування безпеки та зміцнення обороноздатності країни в умовах агресії РФ.

Як повідомлялося, ці кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання, яке вже продемонструвало ефективність на фронті.

Також наприкінці листопада стало відомо, що Латвія виділяє 20 млн євро на дрони та підтримку українських військових у 2026 році.

ЛатвіяФінансиВійськова допомогаВійна в УкраїніДрони