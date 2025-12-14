RU

Латвия выделит 5 млн евро до конца года на закупку дронов для Украины

Фото: решение было принято из-за блокировки Венгрии выделить помощь другим способом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Депутаты Сейма Латвии поддержали решение перераспределить 5 млн евро, чтобы закупить дроны для поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, власти Латвии намерены перенаправить 5 млн евро из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на 2025, которая предусматривала взнос страны в Европейский мирный механизм.

"Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения", - сказано в публикации.

В МИД Латвии пояснили, что такое перераспределение стало возможным из-за блокирования Венгрией решения о военной помощи Украине через Европейский мирный механизм. В результате запланированные латвийские взносы на 2025 год не были использованы в полном объеме, а неиспользованная часть перераспределяется в рамках средств, предусмотренных государственным бюджетом.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, в сентябре Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через программу PURL. Речь об инициативе НАТО и США, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условии агрессии РФ.

Как сообщалось, эти средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования, которое уже продемонстрировало эффективность на фронте.

Также в конце ноября стало известно, что Латвия выделяет 20 млн евро на дроны и поддержку украинских военных в 2026 году.

