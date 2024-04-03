Латвія виділила новий пакет допомоги Україні: скільки коштів надано та на що вони підуть

Зазначається, що 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - інформують у Верховній Рраді.