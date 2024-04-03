Латвия выделила новый пакет помощи Украине: сколько средств предоставлено и на что они пойдут

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады в Telegram.
Отмечается, что 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
В частности, в сообщении отмечается, что Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговской области.
"Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", - информируют в Верховной Раде.
Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.
Кроме того, на покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.
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