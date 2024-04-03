Латвия выделила новый пакет помощи Украине: сколько средств предоставлено и на что они пойдут

Отмечается, что 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

В частности, в сообщении отмечается, что Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговской области.

"Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", - информируют в Верховной Раде.