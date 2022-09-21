Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, - МЗС

При цьому він додав, що Рига не змінюватиме введених з 19 вересня обмежень на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

Крім того, прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

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