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Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, - МИД

Фото: Эдгарс Ринкевич, министр иностранных дел Латвии (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Валерия Полищук

В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича в Twitter.

При этом он добавил, что Рига не будет менять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

Кроме того, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором

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