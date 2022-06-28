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Латвия после удара по Кременчугу призвала перестать звонить по телефону в Кремль

Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (zinas.nra.lv)
Автор: Артур Родивилов

После ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге следует наложить еще больше санкций против России и перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

Он назвал удары по ТЦ военным преступлением.

"Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", - отметил министр.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завила, что за эти действия России придется отвечать.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

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