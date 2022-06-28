Латвия после удара по Кременчугу призвала перестать звонить по телефону в Кремль

Он назвал удары по ТЦ военным преступлением.

"Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", - отметил министр.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завила, что за эти действия России придется отвечать.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.