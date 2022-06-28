Латвія після удару по Кременчуку закликала перестати телефонувати в Кремль

Він назвав удари по ТЦ військовим злочином.

"Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестанемо дзвонити в Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно ввести ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", - зазначив міністр.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна засудила запуск російської ракети, яка потрапила в ТЦ Кременчука. Вона завила, що за ці дії Росії доведеться відповідати.

Нагадавши, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 16. Також відомо про майже 60 поранених.

Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.