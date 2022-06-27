Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы, - Зеленский

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из наиболее дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри женщины, дети, обычные гражданские люди. Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно к этому времени, многие успели выйти, но внутри еще оставались работники и часть посетителей. Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - отметил Зеленский.

По его словам, это не было ошибочным попаданием ракеты, это был просчитанный российский удар.