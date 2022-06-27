ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия должна ответить. Во Франции отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 23:10
Россия должна ответить. Во Франции отреагировали на ракетный удар по Кременчугу Фото: Катрин Колонна, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Франция осуждает запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. За эти действия России придется отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонну.

Она сообщила, что без разбора бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, Россия продолжает "ужасные нарушения международного гуманитарного права".

"За эти действия России придется отвечать. Франция поддерживает борьбу с безнаказанностью в Украине", - подчеркнула глава МИД Франции.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 13. Также известно о более 50 раненых.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться