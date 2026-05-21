Латвія третій день оголошує повітряну тривогу, на кордон стягують ППО

У Національних збройних силах підтвердили, що щонайменше один безпілотник перебуває у повітряному просторі країни. Через це були підняті винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Загрозу оголосили у Лудзенському, Резекненському, Краславському та Аугшдаугавському районах.

У військовому відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО постійно моніторять повітряний простір і готові негайно реагувати на будь-які загрози.

"Ми посилили спроможності ППО вздовж східного кордону, залучивши додаткові підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Латвійські військові також попередили, що поки триває війна Росії проти України, подібні інциденти із зальотом або наближенням іноземних дронів до повітряного простору країни можуть повторюватися.

Мешканців закликали не виходити на вулицю, якнайшвидше знайти безпечне місце у будівлі та дотримуватися правила двох стін.

За даними видання Delfi, попередження про загрозу повітряному простору в Латгалії оголошують уже третій день поспіль.