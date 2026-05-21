Латвия третий день объявляет воздушную тревогу, на границу стягивают ПВО

12:42 21.05.2026 Чт
2 мин
В стране предупредили о новой воздушной опасности
aimg Ирина Глухова
Латвия третий день объявляет воздушную тревогу, на границу стягивают ПВО Фото: Латвия третий день объявляет воздушную тревогу (Getty Images)
Латвия уже третий день подряд объявляет воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и усиливает противовоздушную оборону на восточной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вооруженных сил Латвии.

В Национальных вооруженных силах подтвердили, что по меньшей мере один беспилотник находится в воздушном пространстве страны. Из-за этого были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Угрозу объявили в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском районах.

В военном ведомстве отметили, что вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство и готовы немедленно реагировать на любые угрозы.

"Мы усилили способности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения", - говорится в сообщении.

Латвийские военные также предупредили, что пока продолжается война России против Украины, подобные инциденты с залетом или приближением иностранных дронов к воздушному пространству страны могут повторяться.

Жителей призвали не выходить на улицу, как можно быстрее найти безопасное место в здании и соблюдать правило двух стен.

По данным издания Delfi, предупреждение об угрозе воздушному пространству в Латгалии объявляют уже третий день подряд.

Дроны в Латвии

Напомним, 7 мая утром два украинских беспилотника врезались в нефтехранилище в латвийском Резекне - они прилетели со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил: дроны потеряли управление из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отказываются от украинских дронов от их целей в России".

Залет дронов привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства.

Утром 17 мая латвийские власти снова предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве страны, в том числе в приграничных районах с Россией, из-за появления неизвестного беспилотника.

19 мая российские СМИ распространили информацию, ссылаясь на Службу внешней разведки РФ, о якобы подготовке удара украинских БПЛА с территории Латвии. В Риге и Киеве эти заявления категорически опровергли.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
