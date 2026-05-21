Латвия третий день объявляет воздушную тревогу, на границу стягивают ПВО

Латвия уже третий день подряд объявляет воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и усиливает противовоздушную оборону на восточной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вооруженных сил Латвии.

В Национальных вооруженных силах подтвердили, что по меньшей мере один беспилотник находится в воздушном пространстве страны. Из-за этого были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Угрозу объявили в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском районах.

В военном ведомстве отметили, что вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство и готовы немедленно реагировать на любые угрозы.

"Мы усилили способности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения", - говорится в сообщении.

Латвийские военные также предупредили, что пока продолжается война России против Украины, подобные инциденты с залетом или приближением иностранных дронов к воздушному пространству страны могут повторяться.

Жителей призвали не выходить на улицу, как можно быстрее найти безопасное место в здании и соблюдать правило двух стен.

По данным издания Delfi, предупреждение об угрозе воздушному пространству в Латгалии объявляют уже третий день подряд.