Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО IRIS-T на 400 млн євро

Міністри оборони Латвії та Естонії Інара Мурнієце та Ханно Певкур підписали угоду про придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Відповідний договір було підписано 11 вересня. Ця інвестиція в протиповітряну оборону стала для Латвії та Естонії найбільшою в їхній історії.

Збройні сили Латвії досі мали лише систему ППО ближньої дії. Нова система здатна збивати ворожі літальні апарати на відстані 40 км та висоті 20 км. Вона буде пов'язана із системами ППО НАТО.

Зазначається, що загальна закупівля системи одного виду дозволить Латвії та Естонії не лише заощадити бюджет, а й у разі потреби вести скоординовану оборону неба над регіоном.

Міністри цих Балтійських держав також підписали спільний лист до їхнього німецького колеги Бориса Пісторіуса про участь Латвії та Естонії в ініціативі "Небесний щит", що очолюється ФРН. Ця ініціатива спрямована на створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі засобів ППО/ПРО та ракет до них.

Після укладення договору поставки буде здійснено протягом 3 років. До цього Латвія має підготувати інфраструктури та навчити персонал.

Як уточнює "Польське радіо", вартість контракту складає 400 мільйонів євро.

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що варварська війна, яку веде РФ проти України, показує, що протиповітряна оборона "має вирішальне значення для захисту населення, зброї їхньої сили та критичної інфраструктури від атак".

Латвія та Естонія закуповують озброєння

Дві країни нещодавно подали запроси до уряду США на закупівлю мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS ще влітку 2022 року.

Держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гаррісонс тоді сказав, що купівля РСЗВ - спільне рішення та проект усіх Балтійських країн.

Крім того, Латвія та Естонія спільно обрали системи ППО середньої дальності IRIS-T.

Попит на IRIS-T після успішного застосування в Україні

Раніше повідомлялося, що німецький виробник зброї Diehl Defense має намір значно наростити виробництво своєї системи протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через повномасштабну військову агресію РФ проти України

Так, у 2025 році ця компанія планує виготовити щонайменше вісім систем, а цього року - від трьох до чотирьох

Нагадаємо, що Німеччина вже поставила Україні два комплекси IRIS-T. За словами головного програмного директора компаній Харальда Бушека, Повітряні сили ЗСУ збивають за допомогою цих систем майже 100% російських ракет.