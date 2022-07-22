Латвия вслед за Эстонией захотела купить системы HIMARS в США

Латвия подала запрос в правительство США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее такой же запрос подала и Эстония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Латвия надеется, что РСЗО поступит на вооружение армии страны до 2025 года, но высокий спрос на них в Украине может затормозить этот процесс.

"Мы уже говорили ранее, когда составлялся бюджет, что у нас есть три основных приоритета - противокорабельные ракеты, противовоздушная оборона и дальнобойная артиллерия, или HIMARS", - сказал госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс.

Он отметил, что покупка РСЗО - совместное решение и проект всех балтийских стран.

"Мы направили запрос правительству США о доступности и ценах и теперь ждем ответ. Надеемся получить одобрение к сентябрю, как и Эстония - о закупке HIMARS этой страной уже были новости в прессе", - сказал Гаррисон.

Он добавил, что далее США закажет системы у их производителей - предприятия Lockheed Martin - сделает закупку и проведет обучение латвийских солдат работе с HIMARS.