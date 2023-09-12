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Латвия и Эстония купят немецкие системы ПВО IRIS-T на 400 млн евро

Вторник 12 сентября 2023 02:15
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Латвия и Эстония купят немецкие системы ПВО IRIS-T на 400 млн евро Фото: система противовоздушной обороны IRIS-T (wikimedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур подписали соглашение о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T производства немецкой компании Diehl Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Соответствующий договор был подписан 11 сентября. Это инвестиция в противовоздушную оборону стала для Латвии и Эстонии крупнейшей в их истории.

Вооруженные силы Латвии до сих пор имели только систему ПВО ближнего действия. Новая система способна сбивать вражеские летательные аппараты на расстоянии 40 км и на высоте 20 км. Она будет связана с системами ПВО НАТО.

Отмечается, что общая закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии не только сэкономить бюджет, но также в случае необходимости вести скоординированную оборону неба над регионом.

Министры этих Балтийских государств также подписали общее письмо к их немецкому коллеге Борису Писториусу об участии Латвии и Эстонии в инициативе "Небесный щит", что возглавляется ФРГ. Эта инициатива направлена на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки средств ППО/ПРО и ракет к ним.

После заключения договора поставки будут произведены в течение 3 лет. До этого Латвия должна подготовить инфраструктуры и обучить персонал.

Как уточняет "Польское радио", стоимость контракта составляет 400 миллионов евро.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что варварская война, которую ведет РФ против Украины, показывает, что противовоздушная оборона "имеет решающее значение для защиты населения, оружия их силы и критической инфраструктуры от атак".

Латвия и Эстония закупают вооружение

Две страны недавно подали запрос правительству США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS еще летом 2022 года.

Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс тогда сказал, что покупка РСЗО - совместное решение и проект всех Балтийских стран.

Кроме того, Латвия и Эстония совместно избрали системы ПВО средней дальности IRIS-T.

Спрос на IRIS-T после успешного применения в Украине

Ранее сообщалось, что немецкий производитель оружия Diehl Defense намерен значительно нарастить производство своей системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины

Так, в 2025 году эта компания планирует изготовить как минимум восемь систем, а в этом году - от трех до четырех

Напомним, что Германия уже поставила Украине два комплекса IRIS-T. По словам главного программного директора компаний Харальда Бушека, Воздушные силы ВСУ сбивают при помощи этих систем почти 100% российских ракет.

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Латвия Эстония ПВО
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