Латвія про прорив на "Північних потоках": Ми вступаємо в нову фазу гібридної війни

Він зазначив, що саботаж на трубопроводах слід класифікувати як найбільш серйозний інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі.

"Латвія солідарна з Данією і готова підтримати розслідування будь-яким способом. Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни", - написав Рінкевичс.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на трубопроводах. Пізніше вони зазначили, що йдеться про підводні вибухи.

При цьому в Данії та Норвегії заявили, що причиною витоку міг стати саботаж.

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