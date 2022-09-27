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Латвія про прорив на "Північних потоках": Ми вступаємо в нову фазу гібридної війни

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Латвія, Вівторок 27 вересня 2022 21:56
Латвія про прорив на "Північних потоках": Ми вступаємо в нову фазу гібридної війни Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Латвії заявили про можливий початок нової фази гібридної війни через витоки на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса у Twitter.

Він зазначив, що саботаж на трубопроводах слід класифікувати як найбільш серйозний інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі.

"Латвія солідарна з Данією і готова підтримати розслідування будь-яким способом. Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни", - написав Рінкевичс.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на трубопроводах. Пізніше вони зазначили, що йдеться про підводні вибухи.

При цьому в Данії та Норвегії заявили, що причиною витоку міг стати саботаж.

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