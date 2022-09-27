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Латвия о прорыве на "Северных потоках": Мы вступаем в новую фазу гибридной войны

Новина українською →
Латвия, Вторник 27 сентября 2022 21:56
Латвия о прорыве на "Северных потоках": Мы вступаем в новую фазу гибридной войны Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Елизавета Драбкина

В Латвии заявили о возможном начале новой фазы гибридной войны из-за утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

Он отметил, что саботаж на трубопроводах следует классифицировать как наиболее серьезный инцидент по безопасности и экологии в Балтийском море.

"Латвия солидарна с Данией и готова поддержать расследование любым способом. Похоже, мы вступаем в новую фазу гибридной войны", - написал Ринкевичс.

Напомним, сегодня стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" .

После этого шведские сейсмологи заявили, что зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на трубопроводах. Позже они отметили, что речь идет о подводных взрывах.

При это в Дании и Норвегии заявили, что причиной утечки мог стать саботаж.

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Латвия Северный поток
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