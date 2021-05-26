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Латвия приостанавливает авиасообщение с Беларусью

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Рига, Среда 26 мая 2021 00:15
Латвия приостанавливает авиасообщение с Беларусью Фото: Латвия ввела ограничение на авиасообщение с Беларусью (facebook.com/belavia)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Латвии запретило белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Латвии и латвийские аэропорты. Местных перевозчиков в свою очередь обязали облетать Беларусь.

Об этом говорится в сообщении Министерства сообщения республики.

Аэропорты Латвии также не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте полета.

Власти Латвии приняли такое решение в ответ на действия белорусских властей, которые заключались в "перехвате и принудительной посадке в аэропорту Минска пассажирского самолета авиакомпании Ryanair".

"Это небывалый случай в истории гражданской авиации. Это поставило под угрозу безопасность пассажиров, экипажа и самолета. Я рад, что точно так же этот инцидент вчера оценил Европейский совет. Его рекомендации соответствуют позиции правительства Латвии: наши решения согласованны и взвешенны", - заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Напомним, 24 мая правительство Британии запретило своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. При этом британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Кроме того, Министерство транспорта Великобритании запретило белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны без специального разрешения.

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