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Британия приказала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью

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Лондон, Понедельник 24 мая 2021 18:03
Британия приказала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью Фото: Доминик Рааб, глава МИД Британии (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия дала приказ своим авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. Кроме того, британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Об этом во время выступления в парламенте заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, передает издание The Guardian.

Британский министр раскритиковал Беларусь за принудительную посадку самолета Ryanair под предлогом якобы минирования, которое, по словам Рааба, не подтверждено никакими доказательствами. Сама же принудительная посадка самолета, как подчеркнул Рааб, была угрозой для всех самолетов над Беларусью.

Также глава британского МИД призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести срочное заседание по поводу этой ситуации, чтобы осудить поступок белорусского режима.

Кроме того, Рааб призвал белорусский режим освободить задержанного вчера оппозиционера и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Как подчеркнул Рааб, британская сторона считает, что обвинения в отношении Протасевича являются надуманными.

Напомним, вчера Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать находившегося на борту оппозиционера Протасевича. Самолет сажали при содействии истребителя под предлогом того, что на борту бомба. Минирование в итоге не подтвердилось.

После этого авиакомпании начали менять маршруты своих самолетов чтобы они не летели через Беларусь.

В Украине же еще не решили, что делать с полетами над Беларусью. Сейчас этот вопрос обсуждают в Кабмине.

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