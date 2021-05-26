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Латвія призупиняє авіасполучення з Білоруссю

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Рига, Середа 26 травня 2021 00:15
Латвія призупиняє авіасполучення з Білоруссю Фото: Латвія ввела обмеження на авіасполучення з Білоруссю (facebook.com/belavia)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Латвії заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і латвійські аеропорти. Місцевих перевізників у свою чергу зобов'язали облітати Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства повідомлення Республіки.

Аеропорти Латвії також не обслуговуватимуть літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті польоту.

Влада Латвії прийняла таке рішення у відповідь на дії білоруської влади, які полягали в "перехопленні і примусовій посадці в аеропорту Мінська пасажирського літака авіакомпанії Ryanair".

"Це небувалий випадок в історії цивільної авіації. Це поставило під загрозу безпеку пасажирів, екіпажу і літака. Я радий, що точно так же цей інцидент вчора оцінила Європейська Рада. Його рекомендації відповідають позиції уряду Латвії: наші рішення узгоджені і виважені", - заявив міністр повідомлення Латвії Таліс Лінкайтс.

Нагадаємо, 24 травня уряд Британії заборонив своїм авіакомпаніям літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. При цьому Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Крім того, Міністерство транспорту Великобританії заборонило білоруським авіакомпаніям літати в повітряному просторі країни без спеціального дозволу.

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