Латвія призупиняє авіасполучення з Білоруссю

Уряд Латвії заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і латвійські аеропорти. Місцевих перевізників у свою чергу зобов'язали облітати Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства повідомлення Республіки .

Аеропорти Латвії також не обслуговуватимуть літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті польоту.

Влада Латвії прийняла таке рішення у відповідь на дії білоруської влади, які полягали в "перехопленні і примусовій посадці в аеропорту Мінська пасажирського літака авіакомпанії Ryanair".

"Це небувалий випадок в історії цивільної авіації. Це поставило під загрозу безпеку пасажирів, екіпажу і літака. Я радий, що точно так же цей інцидент вчора оцінила Європейська Рада. Його рекомендації відповідають позиції уряду Латвії: наші рішення узгоджені і виважені", - заявив міністр повідомлення Латвії Таліс Лінкайтс.