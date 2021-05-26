Латвія призупиняє авіасполучення з Білоруссю
Уряд Латвії заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і латвійські аеропорти. Місцевих перевізників у свою чергу зобов'язали облітати Білорусь.
Аеропорти Латвії також не обслуговуватимуть літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті польоту.
Влада Латвії прийняла таке рішення у відповідь на дії білоруської влади, які полягали в "перехопленні і примусовій посадці в аеропорту Мінська пасажирського літака авіакомпанії Ryanair".
"Це небувалий випадок в історії цивільної авіації. Це поставило під загрозу безпеку пасажирів, екіпажу і літака. Я радий, що точно так же цей інцидент вчора оцінила Європейська Рада. Його рекомендації відповідають позиції уряду Латвії: наші рішення узгоджені і виважені", - заявив міністр повідомлення Латвії Таліс Лінкайтс.
Нагадаємо, 24 травня уряд Британії заборонив своїм авіакомпаніям літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. При цьому Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".
Крім того, Міністерство транспорту Великобританії заборонило білоруським авіакомпаніям літати в повітряному просторі країни без спеціального дозволу.