Латвія попередила про масштабну інформаційну операцію РФ проти країн Балтії

Росія проводить масштабну, скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії. Москва стверджує, що країни Балтії дозволяють використовувати свою територію для атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

У відомстві зазначили, що в рамках цієї операції РФ стверджує, що країни Балтії дозволяють використовувати свою територію для українських атак на об’єкти, розташовані на російській території.

Раніше росіяни поширили в мережі інформацію про те, що влада Литви, Латвії та Естонії офіційно відкрила свій повітряний простір для українських дронів - для атак на Санкт-Петербург, Ленінградську область та північний захід Росії.

Альтернативний маршрут, який для ЗСУ нібито відкрили країни Балтії, включає в себе обліт Білорусі через Польщу, Латвію, Литву, Естонію та акваторію Балтійського моря. Це буцімто дає відкритий вихід у Фінську затоку та обхід систем ППО в регіонах.

"Міністерство оборони повідомляє, що Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі у плануванні та здійсненні контрнаступу України проти Росії", - наголосили у латвійському Міноборони.

Там додали, що країни Балтії підтримують Україну, постачаючи військове спорядження, гуманітарну допомогу та надаючи фінансову підтримку.

У відомстві також наголосили, що Україна має легітимне право захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

"Такими заявами Росія демонструє свою слабкість і намагається відвернути увагу від того факту, що вона не здатна захиститися від успішних українських контрнаступів на російську інфраструктуру на узбережжі Балтійського моря", - зазначили у міністерстві.

Як пояснили у відомстві, метою російських інформаційних операцій проти країн Балтії є дискредитація НАТО, розкол суспільства, підривання довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.

Ці зусилля включають дезінформацію та використання ботів у соціальних мережах, таргетинг на російськомовну аудиторію та експлуатацію молоді.