Латвия предупредила о масштабной информационной операции РФ против стран Балтии
Россия проводит масштабную, скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии. Москва утверждает, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для атак украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.
В ведомстве отметили, что в рамках этой операции РФ утверждает, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для украинских атак на объекты, расположенные на российской территории.
Ранее россияне распространили в сети информацию о том, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов - для атак на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.
Альтернативный маршрут, который для ВСУ якобы открыли страны Балтии, включает в себя облет Беларуси через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря. Это якобы дает открытый выход в Финский залив и обход систем ПВО в регионах.
"Министерство обороны сообщает, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении контрнаступления Украины против России", - отметили в латвийском Минобороны.
Там добавили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и оказывая финансовую поддержку.
В ведомстве также отметили, что Украина имеет легитимное право защищаться от полномасштабного вторжения России.
"Такими заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от того факта, что она не способна защититься от успешных украинских контрнаступлений на российскую инфраструктуру на побережье Балтийского моря", - отметили в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, целью российских информационных операций против стран Балтии является дискредитация НАТО, раскол общества, подрыв доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.
Эти усилия включают дезинформацию и использование ботов в социальных сетях, таргетинг на русскоязычную аудиторию и эксплуатацию молодежи.
Российский дрон залетел в Латвию
Напомним, 25 марта российские беспилотники залетели сразу в несколько стран Балтии. В Эстонии один из дронов врезался в дымоход электростанции, тогда как в Латвии зафиксировали взрыв другого аппарата, на месте которого впоследствии нашли обломки.
К тому же российский дрон, который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны РФ, был оснащен взрывчаткой. По данным латвийских военных, вражеский беспилотник шел на малой высоте, а его полет длился 24 минуты.
Латвия выразила официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства беспилотником.