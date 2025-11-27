Латвія планує демонтувати залізничні колії, що ведуть до Росії

У Латвії розглядають можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії. Рішення планують ухвалити на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Латвійський уряд проаналізує інформацію про можливе знесення залізничної лінії на східному кордоні країни до кінця 2025 року з урахуванням думки Збройних сил Литви та Естонії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що точніша інформація про демонтаж залізничної лінії очікується на початку 2026 року.

"Ми не можемо відхиляти жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", - сказав він.

Демонтаж шляху, що веде в Росію, розглядають у рамках заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Очікується, що це питання також порушать президенти і прем'єр-міністри країн Балтії.