Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию

В Латвии рассматривают возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию. Решение планируют принять в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Латвийское правительство проанализирует информацию о возможном сносе железнодорожной линии на восточной границе страны до конца 2025 года с учетом мнения Вооруженных сил Литвы и Эстонии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что более точная информация о демонтаже железнодорожной линии ожидается в начале 2026 года.

"Мы не можем исключать ни один вариант укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты", – сказал он.

Демонтаж пути, ведущего в Россию, рассматривается в рамках мер по укреплению безопасности восточной границы. Ожидается, что этот вопрос также поднимут президенты и премьер-министры стран Балтии.