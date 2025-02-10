Латвія замовила для України бронетранспортери Patria: коли їх отримають ЗСУ

Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні. ЗСУ отримають ці БТРи наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Як повідомляється, Міноборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6 для ЗСУ.

Водночас кількість замовлених машин не уточнюють. При цьому зазначається, що замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.

"Цього року захисникам України надійде бронетехніка латвійського виробництва. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що дасть змогу Національним Збройним силам зробити корисні висновки", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Латвійське відомство нагадало, що ще у 2021 замовило понад 200 бронетранспортерів Patria 6x6. А влітку 2024 було додатково замовлено ще 56 БТРів, але вже командно-штабного типу.