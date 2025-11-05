ua en ru
Латвия передаст Украине еще 21 бронетранспортер Patria

Среда 05 ноября 2025 17:41
Латвия передаст Украине еще 21 бронетранспортер Patria
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит от Латвии еще 21 бронетранспортер Patria 6x6 отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Сегодня, 5 ноября, министр обороны Латвии Андрис Спрудс принимает министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, который прибыл в Латвию для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Как сообщает ведомство, на военной базе "Адажи" в Латвии министру обороны Украины будет передан 21 бронетранспортер "Patria" 6x6 оснащенный пулеметами поддержки калибра 12,7 мм НАТО и боеприпасами.

ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, а также мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут поставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.

"Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", - отметил Спрудс.

БТР Patria

Бронетранспортер Patria 6x6 разработан в Финляндии, а его серийное производство налажено в Латвии, где с 2024 года работает предприятие Defence Partnership Latvia. Мощности завода позволяют изготавливать до 160 единиц этой техники ежегодно. Patria 6x6 состоит на вооружении вооруженных сил Финляндии, Швеции и Латвии.

Машина предназначена прежде всего для транспортировки личного состава, однако она может адаптироваться для выполнения других задач. В зависимости от комплектации, ВСУ могут оснастить Patria 6x6 пулеметами, 25/30-мм боевыми модулями или 120-мм минометной системой Patria Nemo.

Общая масса бронетранспортера - около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны приходится на боевую нагрузку. Максимальная скорость - до 100 км/ч.

Министерство обороны Латвии еще в феврале этого года сообщило, что заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки украинским Вооруженным силам.

В июле Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria 6х6. Всего передано уже 42 машины.

