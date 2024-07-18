Латвія передасть Україні 100 тисяч євро на підтримку лікарень
Уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 100 млн євро на підтримку українських медустанов під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт латвійського МЗС.
Наголошується, що внесок може бути використаний для реконструкції медустанов, оснащення їх медичним обладнанням, а також для забезпечення їх роботи та лікування пацієнтів.
При оцінці поточної ситуації вклад здійснюватиметься через одну відповідальну агенцію ООН: Всесвітню організацію охорони здоров'я, Управління ООН з обслуговування проектів або через Міністерство охорони здоров'я України.
Крім того, МОЗ Латвії у тісній співпраці з МОЗ та посольствами України збирає інформацію про гостро необхідні ліки, медичне приладдя та обладнання і вже працює над організацією наступної партії пожертв для українських медичних установ.
У МЗС Латвії зазначили, що країна надає Україні двосторонню допомогу від початку російського вторгнення, надаючи медичні прилади, ліки, машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання і матеріали.
"Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 1878 нападів (з початку повномасштабного вторгнення РФ - ред.) на медичні установи, персонал, транспорт, матеріали та пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що 8 липня 2024 року Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит", а також по Центру жіночого здоров'я та планування сім'ї ISIDA. Внаслідок авіаударів було поранено та вбито кількох пацієнтів та лікарів обох медичних закладів. Ці атаки призвели до серйозних порушень у роботі медичних закладів та стали додатковим навантаженням для інших лікарень України.
Нагадаємо, що Німеччина виділить 10 млн євро на відновлення "Охматдиту". Як повідомляється, кошти підуть на якнайшвидше повернення закладу в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
Раніше РБК-Україна писало, що під час удару росіян по "Охматдиту" в лікарні перебували діти з Молдови.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.