Латвія передасть Україні 100 тисяч євро на підтримку лікарень

Уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 100 млн євро на підтримку українських медустанов під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт латвійського МЗС.

Наголошується, що внесок може бути використаний для реконструкції медустанов, оснащення їх медичним обладнанням, а також для забезпечення їх роботи та лікування пацієнтів.

При оцінці поточної ситуації вклад здійснюватиметься через одну відповідальну агенцію ООН: Всесвітню організацію охорони здоров'я, Управління ООН з обслуговування проектів або через Міністерство охорони здоров'я України.

Крім того, МОЗ Латвії у тісній співпраці з МОЗ та посольствами України збирає інформацію про гостро необхідні ліки, медичне приладдя та обладнання і вже працює над організацією наступної партії пожертв для українських медичних установ.

У МЗС Латвії зазначили, що країна надає Україні двосторонню допомогу від початку російського вторгнення, надаючи медичні прилади, ліки, машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання і матеріали.

"Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 1878 нападів (з початку повномасштабного вторгнення РФ - ред.) на медичні установи, персонал, транспорт, матеріали та пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 8 липня 2024 року Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит", а також по Центру жіночого здоров'я та планування сім'ї ISIDA. Внаслідок авіаударів було поранено та вбито кількох пацієнтів та лікарів обох медичних закладів. Ці атаки призвели до серйозних порушень у роботі медичних закладів та стали додатковим навантаженням для інших лікарень України.